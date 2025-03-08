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Baharı müjdeleyen leylekler Konya’daki yuvalarına dönmeye başladı!

Baharı müjdeleyen leylekler Konya’daki yuvalarına dönmeye başladı!
Konya’nın Beyşehir ilçesinden Ağustos ayında sıcak ülkelere göç eden leylekler, ilkbaharın gelişiyle birlikte Beyşehir’deki yuvalarına dönüş yapmaya başladı.

Beyşehir'in çok sayıda leylek yuvası bulunan Yeşildağ'daki leylekler vadisi ile Adaköy mahallesindeki leylekler tepesine gelmeye başlayan leylekler, bir yandan beslenirken, diğer yandan da buradaki yuvalarının bakım ve onarımını sürdürüyor. Mart ayının sonuna kadar her iki alanda da yuvaların tamamen leyleklerle dolması bekleniyor.

Öte yandan, Beyşehir ilçe merkezinde ve çevresindeki yuvalar da leylekler tarafından doldurulmaya başlandı. Beyşehir'e bahar döneminde gelerek bahar ve yaz dönemini geçiren leylekler, üreme evresinin ardından dünyaya gözlerini açan yavrularını büyütüp uçmayı öğrettikten sonra Ağustos ayı sonlarında tekrar Beyşehir'e veda ediyor. Leylekler, sonbahar ve kış dönemini göç ettiği daha sıcak ülkelerde geçiriyor. Bu arada, Beyşehir'in leylekler vadisi ile leylekler tepesindeki yuvalarına yerleşen leylekler, Beyşehir Belediyesi'nin verdiği hizmetle canlı olarak internet ortamında 24 saat süreyle izlenebiliyor.

Kaynak: İHA

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