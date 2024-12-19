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Bakan Murat Kurum Konya Dijital Tanıtım Merkezi’ni inceledi

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Bakan Murat Kurum Konya Dijital Tanıtım Merkezi’ni inceledi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Büyükşehir Taş Bina’da bulunan Konya Dijital Tanıtım Merkezi’ni de inceleyen Bakan Kurum, Başkan Altay’a ev sahipliği için teşekkür etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Taş Bina'da gerçekleşen ziyarette Bakan Kurum, Konya'nın Türkiye'nin sürdürülebilir şehircilik hedeflerine önemli katkı sağladığını belirtti. Ev sahipliği için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür eden Bakan Kurum, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da hem ziyaretleri hem de Konya'nın projelerine destekleri dolayısıyla Bakan Kurum'a teşekkür etti.

Bakan Kurum, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi'ni de inceleyerek Başkan Altay'dan merkez hakkında bilgi aldı.

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