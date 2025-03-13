Buz Altında Arama Kurtarma: Dalgıç Polislerden Altınapa Barajı’nda Tatbikat

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler su altı arama kurtarma operasyonuna hazırlıklı olmak için tatbikatlarına devam ediyor.
Daha önce sel, tsunami ve deprem gibi felaketlerde aktif rol üstlenen dalgıç polislerimiz buz tutmuş Altınapa Barajı'nda boğulma vakalarına müdahale senaryosu üzerine tatbikat gerçekleştirildi.
Dalış ekipleri, yerli üretim olan ROV (Uzaktan Kumandalı Su Altı Aracı) kullanarak daha güvenli ve hızlı arama çalışmaları yaptı.