Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kültürün Ustası Konyalı sanatçıya ödül

Kültürün hafızasını taşıyan ustaları ödüllendirmek amacıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni” düzenlendi.

Törende, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Hüseyin Öksüz, hüsn-i hat sanatındaki birikimiyle "Yaşayan İnsan Hazineleri” ödülünün sahibi oldu. Hüseyin Öksüz, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un elinden aldı.

Dr. Hüseyin Öksüz'ün Geleneksel Sanat Mirasına Katkısı Bir Kez Daha Devlet Nezdinde Tescillendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenen "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ile Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni”, kültür ve sanat dünyasının emektar isimlerini bir araya getirdi. Törende, KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Hüseyin Öksüz, hüsn-i hat sanatındaki birikimiyle geleneksel sanatların yaşatılmasına yaptığı katkılarla ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un elinden aldı.

Törende, Türkiye'nin farklı bölgelerinden alanında yetkin ustalar "Yaşayan İnsan Hazineleri” unvanına layık görülürken, Dr. Hüseyin Öksüz de hüsn-i hat sanatında yarım asırlık birikimi ve eserleriyle bu seçkin listeye dahil edilen isimler arasında yer aldı. Ödül ile birlikte, Öksüz'ün geleneksel sanat mirasına katkısı bir kez daha devlet nezdinde tescillenmiş oldu.

"Hüseyin Öksüz'ün Geleneksel Sanatlarımızın Yaşatılmasına ve Gelecek Nesillere Aktarılmasına Sunduğu Katkı Son Derece Değerlidir”

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Yaşayan İnsan Hazineleri ödülüne layık görülen Dr. Hüseyin Öksüz'ü tebrik ederek şunları söyledi;

"Geleneksel Türk sanatlarının en kıymetli alanlarından biri olan hüsn-i hat sanatında, uzun yıllara dayanan emeği, ilmî birikimi ve sanat anlayışıyla önemli eserler ortaya koyan akademisyenimiz Dr. Hüseyin Öksüz'ün, ‘Yaşayan İnsan Hazineleri' gibi son derece anlamlı ve prestijli bir ödülle onurlandırılması üniversitemiz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Dr. Hüseyin Öksüz'ün ürettiği eserler, akademik çalışmaları ve yetiştirdiği öğrencilerle geleneksel sanatlarımızın yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına sunduğu katkı son derece değerlidir. Bu ödül, Sayın Öksüz'ün sanat yolculuğunun ve kültürel mirasımıza yaptığı katkıların devlet nezdinde takdir edildiğinin önemli bir göstergesidir. Bu vesileyle kıymetli hocamızı tebrik ediyor; geleneksel Türk sanatlarına, akademi dünyasına ve üniversitemize sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.”

(Ali Asım Erdem)