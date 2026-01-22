GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Kulu öğretmenevi 2025’te 20 bin kişiye hizmet verdi

Ali Asım Erdem
Muhabir

Güncelleme Tarihi:

Kulu öğretmenevi 2025’te 20 bin kişiye hizmet verdi
Konya’nın Kulu ilçesinde Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğünde 2025 yılı içerisinde 20 bin kişiye hizmet verdi. Kurumda aynı zamanda son 6 yılda 100 bin kişi konakladı.

Kulu Kaymakamlığı tarafından tefrişatı yapılan ve 2019 yılında yapımı tamamlanarak hizmete açılan Kulu Öğretmenevi binası modern ve mimari yapısıyla ilçenin çehresini değiştirmekle birlikte önemli bir ihtiyacı da karşılamaya devam ediyor.

Konaklama ve restaurantta 5 yıldızlı otel hizmetini aratmayan Kulu Öğretmenevi, bir çok vatandaşın uğrak noktası haline geldi. ISO 9001 belgeli, yönetici ve personeliyle güler yüzlü, kaliteli ve 7/24 güvenli hizmet sunan Öğretmenevi, 2025 yılındaki istatistikleri ile göz doldurdu.

5045 metrekare alana sahip ve 6 katlı olan Kulu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğü binasında tek kişilik ve iki, üç kişilik olmak üzere; 8'i süit, 8'i duble olmak üzere toplam 28 oda, 65 kişilik yatak, 150 kişilik yemekhane, 1 kafeterya ve 1 konferans salonu bulunuyor.

Yine aynı kurum tarafından ilkokulu, ortaokul ve lisede öğrenim gören ve taşıma hizmetinden faydalanan 1000 öğrenciye okullarında hazır yemek veriliyor. Kulu Öğretmenevi binasını çevre ilçe ve mahallelerden de birçok vatandaş tercih etti. Buna göre 2025 yılında 20 bin kişi ile bir ilçenin nüfusu kadar konaklayan oldu.Bu rakam son 6 yılda 100 bin kişiye ulaştı.

Abdulkadir Uzun, hizmetlerden çok memnun olduklarını belirterek, idarecilere ve personellere teşekkür etti. 

Sakarya'dan iş gereği Kulu ilçesine gelen İnşaat Mühendisi Bahar Kavak Şimşek, Kulu Öğretmenevinde konakladığını belirterek, standartların üzerinde nezih ve güzel bir kurum olduğunu ifade etti.

(Ali Asım Erdem)

