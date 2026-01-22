Konya’da bariyerlere çarpan otomobil şarampole düştü

Konya'nın Kulu ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil şarampole düştü.
Kazayı biri çocuk, 2 kişi yara almadan atlattı.
Alınan bilgiye göre, Konya-Ankara yolu üzeri, Acıkuyu Mahallesi kavşağı yakınında Antalya'dan Kırıkkale istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü.
Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan biri çocuk ve bir yolcu yara almazken araçta maddi hasar meydana geldi.
