Konya’da korkutan baca yangını! Maddi hasar oluştu

Konya’nın Kulu ilçesinde müstakil bir evin bacasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Altılar Mahallesinde Bedri K.'ye ait müstakil evin bacasında sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Durumu fark eden ev sahipleri itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi Kulu İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile çıkan yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
