GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,43
EURO
50,71
STERLİN
58,31
GRAM
6.928,64
ÇEYREK
11.380,00
YARIM ALTIN
22.637,76
CUMHURİYET ALTINI
45.133,08
KONYA Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan Konya’da ziyaretlerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan Konya’da ziyaretlerde bulundu
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Konya’nın Akşehir ve Yunak ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İnan, Akşehir'de Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen değerlendirme toplantısında, Akşehir'in Kurtuluş Savaşı'ndaki stratejik rolüne değinerek, günümüzde mücadelenin üretim, katma değer ve ihracatla verildiğini vurguladı.

Türkiye'nin cari açık sorununa dikkati çeken İnan, çözümün orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin üretiminden geçtiğini, insan kaynağı ile tarım ve gıda potansiyelinin AR-GE ve inovasyonla desteklenmesi gerektiğini aktardı.

Akşehir'in lojistik avantajları, demir yolu bağlantısı ve sanayi alanlarının son dönemde yaklaşık 15 kat büyütülmesiyle önemli bir merkez haline gelebileceğini dile getiren İnan, demir yolu ve liman entegrasyonu sayesinde Akşehir'den dünya pazarlarına ihracat yapılabileceğini söyledi.

İnan, yakında açıklanacak Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında her il için belirlenen sektörlere güçlü teşvikler sağlanacağı müjdesini vererek, Akşehir'in bu desteklerden azami ölçüde faydalanabilmesi için tüm paydaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Yunak ziyareti

İnan, programı kapsamında geldiği Yunak'ta Kaymakam Can Alperen Taşavlı'yı makamında ziyaret etti, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Yunak İlçe Başkanlığını da ziyaret eden İnan, daha sonra Kaymakamlık tarafından organize edilen 2026 Yılı Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.
İnan, toplantıda muhtarların taleplerini dinledi.

Bakan Yardımcısı İnan'a ilçeye yapılması planlanan organize sanayi bölgesi hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER