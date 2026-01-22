GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’ya yağışlı hava uyarısı! Kar ve yağmur geliyor

Meteoroloji'den alınan beş günlük Konya hava tahmin raporuna göre, kent genelinde bugün itibarıyla yağışlı hava etkisini göstermeye başlıyor. Merkez ilçelerde yağmur beklenirken, bazı ilçelerde karla karışık yağmur görüleceği bildirildi. Yetkililer, yağışların 24 Ocak Cumartesi gününe kadar aralıklarla devam edeceğini açıkladı.

MERKEZDE YAĞMUR İLÇELERDE KARLA KARIŞIK YAĞIŞ

Tahminlere göre Konya merkezde bugün yağmur etkili olacak. Yüksek kesimler ve bazı ilçelerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Sürücülerin özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olması istendi.

YAĞIŞLAR HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji verilerine göre mevcut yağışlı sistem, 24 Ocak Cumartesi gününe kadar Konya genelinde etkili olacak. 25 Ocak Pazar ve 26 Ocak Pazartesi günleriyle birlikte yağışların yer yer etkisini yitirmesi bekleniyor.

SOĞUK HAVA DALGASININ ARDINDAN KUVVETLİ YAĞIŞ

Geçtiğimiz hafta Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Konya'da hava sıcaklıklarını düşürmüştü. Sıcaklıkların yeniden mevsim normallerine dönmesinin ardından bugün kuvvetli yağışların başlaması öngörülüyor. Yetkililer, ani hava değişimlerine karşı vatandaşların güncel tahminleri takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU 

