Konya Valiliği’nden önemli uyarı!

Konya Valiliği, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren hatalı şerit değişikliklerine karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Şerit ihlalleri ağır sonuçlara yol açıyor

Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde yapılan şerit değişikliklerinin; kazalara, can kayıplarına, telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olabileceğine dikkat çekildi.

"Şerit ihlali yolu değil, yaşamı kısaltır”

Valilik açıklamasında, şerit ihlallerinin sadece trafik düzenini bozmakla kalmadığı, aynı zamanda insan hayatını riske attığı ifade edildi.

Akıcı ve güvenli bir trafik için sürücülere şu çağrılarda bulunuldu: Sıra disiplinine uyulması, Trafik güvenliği ve düzeni için şerit ihlali yapılmaması.

Kurallar hayat için var

Açıklamanın sonunda, trafik kurallarına uymanın yalnızca bir zorunluluk değil, hayata verilen bir değer olduğu hatırlatıldı.

