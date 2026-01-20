Kulu Bölge Devlet Hastanesi’nde 2025 yılında 524 bini aşkın hastaya sağlık hizmeti

GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Kulu Bölge Devlet Hastanesi, 2025 yılı boyunca artan hizmet kapasitesi, güçlü teknolojik altyapısı ve uzman sağlık kadrosuyla bölge halkına etkin, kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmayı sürdürdü.

2025 yılı içerisinde hastanede toplam 524 bin 534 ayaktan muayene gerçekleştirilirken, 5 bin 236 hastaya yatarak tedavi hizmeti verildi. 

Tanı ve tedavi hizmetleri kapsamında ise yıl boyunca;
26 bin 455 Bilgisayarlı Tomografi (BT),
22 bin 900 Manyetik Rezonans (MR),
16 bin 83 Ultrasonografi (USG) ve
2 bin 100 Anjiyografi işlemi başarıyla yapıldı.

Cerrahi hizmetlerde de önemli bir yoğunluk yaşanan hastanede, 2025 yılı içerisinde toplam 14 bin 165 ameliyat gerçekleştirildi. Bu ameliyatların 2 bin 795'i, ileri düzey uzmanlık ve teknik altyapı gerektiren A ve B grubu özellikli ameliyatlar kapsamında yer aldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kulu Bölge Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karabulut, şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılı boyunca hastanemizde poliklinik, yatarak tedavi, görüntüleme ve cerrahi hizmetlerde yoğun bir hizmet yükü başarıyla yönetilmiştir. Özellikle BT, MR, ultrason, anjiyografi işlemleri ile A ve B grubu özellikli ameliyat sayılarımız, hastanemizin teknolojik altyapısının ve uzman sağlık kadromuzun geldiği seviyeyi açıkça ortaya koymaktadır. Amacımız, vatandaşlarımızın başka merkezlere sevk edilme ihtiyacını en aza indirerek, nitelikli sağlık hizmetini kendi ilçemizde sunmaktır.”

Başhekim Karabulut ayrıca, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik yatırımların, tıbbi cihaz altyapısının güçlendirilmesinin ve personel eğitimlerinin önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.Kulu Bölge Devlet Hastanesi, sunduğu kapsamlı sağlık hizmetleriyle Kulu ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlara güvenilir, erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğini vurguladı.

(Ertan Özkök)

Kaynak: Haber Merkezi

