Dünya Nogay Türkleri Birliği Başkanından KONTV temsilcisine teşekkür plaketi
Dünya Nogay Türkleri Birliği Başkanı Ömer Aktürk, Kulu ilçesinde düzenlenen “Nogay Türkleri’nin Sabantoy Şöleni“ konulu haberin yayımlanmasından dolayı KONTV Kulu Temsilcisine teşekkür plaketi takdim etti.
Kulu ilçesinde 26 Ağustos 2024 tarihinde Uluslararası yoğun katılım ile gerçekleştirilen "Nogay Türkleri'nin Sabantoy Şöleni" konulu etkinliği KONTV Ana haber bülteni, Konhaber ve Yenikonya.com.tr sitelerine taşındı. Dünya Nogay Türkleri Birliği Başkanı Ömer Aktürk ise yayımlanan haber nedeniyle KONTV Kulu Temsilcisi Ertan Özkök'e teşekkür plaketi takdim etti.
Dünya Nogay Türkleri Birliği Başkanı Ömer Aktürk yaptığı açıklamada,
" Nogay Türkleri Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı ve aynı zamanda Nogay Türkleri Birliğinin Başkanı olarak bugün Ertan kardeşimiz ile bir aradayız. Bizim Nogay Türkleri olarak Konya'nın Kulu ilçesinde Ağustos ayında yapmış olduğumuz Uluslararası Sabantoyumuza katkılarından dolayı katkılarından ve desteklerinden dolayı öncelikle KONTV ekibine Ertan kardeşimizin nezdinde teşekkür ediyorum. Onlar ekip olarak bu organizasyonda bizi yalnız bırakmadılar. Hediye olarak çam sakızı çoban armağanı tüm KONTV ailesine takdimimiz olacak. Tekrar teşekkür ediyorum. " dedi.
Aktürk, teşekkür plaketini KONTV Kulu Temsilcisi Ertan Özkök'e takdim etti.
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