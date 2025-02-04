Karatay’a yeni sağlık yatırımı! Sıddıka - Hacı Hasan Katırcı Sağlık Merkezi açıldı

Karatay Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever iş birliği modeliyle yapımı tamamlanan Sıddıka - Hacı Hasan Katırcı Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi, Akabe Mahallesi sakinlerinin hizmetine sunuldu. Sağlık hizmetlerine katkı sunmaktan dolayı gurur duyduklarını dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’ın sağlıkta önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti.

Son yıllardaki sağlık yatırımlarıyla ilçenin ve Konya'nın sağlık alt yapısına önemli katkılar sunan Karatay Belediyesi, Sıddıka - Hacı Hasan Katırcı Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Belediye-Hayırsever-Konya İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği modeliyle Akabe Mahallesi'nde hizmete açarak hasta kabulüne başladı.

KALİTELİ BİR SAĞLIK HİZMETİ SUNULACAK

1600 metrekarelik kapalı alana sahip sağlık kompleksi, hem sağlıklı yaşam hizmetlerini hem de aile sağlık hizmetlerini tek çatı altında topluyor. Hayırsever Celalettin Hakan Katırcı'nın katkılarıyla yapılan bu önemli sağlık yatırımı, geniş bir bölgedeki sağlık altyapısını güçlendirerek daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunacak.

KARATAY SAĞLIKTA ÖNEMLİ BİR MERKEZ HALİNE GELDİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, hayırsever Celalettin Hakan Katırcı'ya ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, Karatay'ın sağlıkta önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti.

Hasan Kılca; "Sağlık yatırımlarımızdan birini daha yakın zamanda hizmete açtık ve hasta kabulüne başladı. Belediye-Hayırsever-İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği modeliyle yapımı tamamlanan Sıddıka - Hacı Hasan Katırcı Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi, Akabe Mahallemizde geniş bir bölgenin sağlık alt yapısına katkı sağladı. Akabe Mahallemize kazandırdığımız bu Sağlık Merkezi, hem sağlıklı yaşam hem de aile sağlık hizmetlerini bir arada sunarak vatandaşlarımızın sağlık hizmetine ulaşmasını kolaylaştıracak” dedi. Başkan Hasan Kılca, ayrıca merkezin mimari ve teknik özelliklerine dikkat çekerek; toplam bin 600 metrekarelik kapalı alana sahip olan tesisin, modern ve ferah yapısıyla geniş bir bölgeye hitap edeceğini kaydetti.

(Sibel Elmas)