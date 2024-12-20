Komedyen Yasin Çam Konya’da öğrencilerle buluştu

Türkiye’nin sevilen oyuncusu ve komedyeni Yasin Çam, Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin organizasyonuyla üniversite öğrencileriyle buluştu. Çam, stand-up performanslarıyla gençlere keyifli anlar yaşattı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen organizasyonda komedyen ve oyuncu Yasin Çam üniversiteli gençlerle buluştu.
Etkinlikler kapsamında Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde sahne alan Yasin Çam, esprileri ve enerjik performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Salonu dolduran gençlerin yoğun ilgi gösterdiği gösterilerde gençler keyifli anlar yaşadı.
Organizasyonlara katılarak öğrencilerle bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Salim Can Kilci, gençlere yönelik bu tür kültürel ve eğlenceli faaliyetleri düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.
Etkinliğe katılan öğrenciler de, ünlü bir komedyeni Konya'da izlemekten duydukları mutluluğu ifade ederek Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'ne teşekkür etti.
Gençlik Meclisi, Yasin Çam gibi popüler isimlerle gençleri bir araya getiren etkinlikleri sürdürerek öğrencilerin yanında olmaya devam edecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”