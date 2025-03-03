KONYA 3 MART İFTAR SAATİ | Konya’da akşam ezanı kaçta okunacak? 3 Mart Konya iftar vakti | İşte Konya 2025 Ramazan İmsakiyesi

Konya’da 3 Mart 2025 Ramazan ayında iftar saati merakla araştırılmaya başlandı. Bugün, Konya’da oruç tutan vatandaşlar, iftar vaktinin ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor. Diyanet tarafından belirlenen 3 Mart 2025 tarihli Ramazan imsakiye takvimine göre, Konya’da akşam ezanı saati ve iftar vakti saat kaçta olacak? Konya’da oruç açma saati ne zaman? İşte Konya iftar saati hakkında tüm detaylar...

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı, Konya'da büyük bir coşkuyla karşılandı ve geleneksel sahur sofraları kuruldu. Müslümanlar, oruçlarını açmak için Konya'daki iftar saatini sabırsızlıkla beklemeye başladı. İbadetler ve dualarla dolu geçen bu mübarek ayın orucu Konya'da 3 Mart günü iftar saat kaçta açılacak? Konya'da 3 Mart günü iftar saati ne zaman olacak? İşte merak edilen tüm detaylar... KONYA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA? Konya iftar vakti saat kaçta okunuyor? Diyanet 3 Mart 2025 Konya Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Konya oruç ne zaman açılacak? Bugün 3 Mart 2025, Konya iftar vakti saati 18:52 vaktinde okunacak. İŞTE 2025 KONYA RAMAZAN İMSAKİYESİ (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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