Konya 8 Mart 2025 iftar saat kaçta? | Bugün Akşam Ezanı Ne Zaman Okunacak? 8 Mart Konya İftar Vakti | Konya Ramazan İmsakiyesi 2025

Ramazan ayının manevi atmosferinin yaşandığı Konya’da, oruç tutan Müslümanlar 8 Mart tarihine ait iftar ve sahur saatlerini araştırıyor. İmsak ve iftar vakitleri, ezan saatine bağlı olarak belirleniyor, bu nedenle sabah ve akşam ezanlarının saatleri sıkça sorgulanan konular arasında bulunuyor. Oruç ibadetini yerine getirecek olanlar için Konya’daki 8 Mart iftar ve sahur saatlerini haberimizde bulabilirsiniz.

Mübarek Ramazan ayı bu sene 1 Mart'ta başladı. Oruç tutan Müslüman alemi Ramazan ayı boyunca imsak ve iftar vakitlerini araştırıyor. İmsak vakti, oruç tutmaya başlayacak olan kişilerin yemek yemeyi sonlandıracakları, oruçlarını başlatacakları zamandır. Bu vakitte, sabah namazına yakın bir zaman diliminde, imsak ezanı okunur ve bu ezan ile oruç tutanlar yeme-içmeyi bırakırlar. İmsak vakti, sabah namazının başlangıcını işaret ederken, akşam namazının vakti ise oruç açma zamanıdır. Konyalılar imsak ve iftar vakitlerini araştırıyor. Peki, Konya 8 Mart imsak vakti saat kaçta? Konya'da oruç saat kaçta açılacak? KONYA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA? Konya iftar vakti saat kaçta okunuyor? Diyanet 8 Mart 2025 Konya Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Konya oruç ne zaman açılacak? Bugün 8 Mart 2025, Konya iftar vakti saati 18:57 vaktinde okunacak. İŞTE KONYA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025 (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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