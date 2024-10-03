Konya Büyükşehir Gençlik Meclisi NEÜ öğrencilerine faaliyetlerini anlattı
Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, üniversitelerin açılmasıyla birlikte Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde çeşitli fakültelerde açtığı stantlarla öğrencileri Gençlik Meclisi’nin faaliyetleri hakkında gençleri bilgilendirdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, üniversitelerin açılmasıyla birlikte Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde (NEÜ) öğrencilerle buluştu.
Konya'daki gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamaya devam eden Büyükşehir Gençlik Meclisi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nde, Köyceğiz Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ve Köyceğiz Mühendislik ve Turizm Fakülteleri'nde açtığı stantlarda öğrencilere Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Stantlarda dağıtılan broşürlerle, öğrencilere meclisin etkinlikleri ve başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgi sağlanırken üniversite öğrencileri, Büyükşehir Gençlik Meclisi'ne üye olmaya ve çeşitli projelerde aktif olarak yer almaya davet edildi.
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