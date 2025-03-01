Konya’da 250 TL’ye iftar menüsü! Geçen yılki fiyat değişmedi
Konya’da halkın markası olarak bilinen Ekrem Coşkun Ramazan ayında iftar sofralarını şenlendirmeye devam ediyor.
Konya Ekrem Coşkun'da geçtiğimiz yıl 250 TL olan etli ekmek menüsünün fiyatı, bu yıl da değişmeden aynı fiyattan sunulacak.
Restoran sahibi, "Halkın markası, halkın yanında artık sadece bir slogan değil, bir realite. Geçen sene Ramazan'da etli ekmek menümüz 250 TL'ydi, bu sene de 250 TL. Enflasyon artsa bile biz fiyatları sabitledik. Sofralarınıza bereket, yüzlerinize gülümseme sunalım, lezzetimizle gönlünüzde paha biçilemez bir tat bırakalım istedik." dedi.
250 TL'ye çeşitli lezzetler!
Bu Ramazan'da da Konya halkına hizmet vermekten gurur duyduklarını ifade eden işletme sahibi, "Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar" dileklerinde bulunarak, iftar menüsünün değişmeden kaldığını belirtti.
250 TL'ye sunulan iftar menüsünde etli ekmek, içecek ve tatlı gibi çeşitli lezzetler bulunuyor.
Konya'daki bu özel iftar menüsü, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve Ramazan ayında uygun fiyatla lezzetli bir iftar yapmak isteyenler için tercih edilen mekanlar arasında yer aldı.
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