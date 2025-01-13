Konya’da acı tablo! Su bitti çatlaklar oluştu

Konya’nın Kulu ilçesinde kuş cenneti olarak bilinen ve doğal güzelliği dillere destan olan göl, kuraklık nedeniyle kurumaya yüz tuttu.
Gökgöl kurumaya yüz tuttu!
Kulu ilçesine bağlı 24 km uzaklıktaki Kozanlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve kuş cenneti olarak bilinen 50 hektar alanıyla tatlı su kuşlarının uğrak yeri olan Gökgöl kurumak üzere…
Gökgöl, yerli ve yabancı vatandaşların uğrak yeri haline gelirken çok sayıda kuş çeşidinin yer aldığı göl de ayrıca balık çeşitlerine de rastlanıyordu.
Fotoğrafçılar akın ederdi!
İlçe dışından gelen amatör ve profesyonel fotoğrafçılar ise güzel anlar yakalamak için kıyasıya yarıştığı gölden eser kalmadı.
Yaz aylarında aşırı sıcakların etkili olduğu Kulu ilçesindeki Kozanlı Gökgöl, mevsimsel kuraklık ile birlikte sonbahar ve kış mevsiminde yeterince yağışın düşmemesi dolayısıyla sularını iyice çekti.
Çatlaklar oluştu!
Suyun çekildiği göl yüzeyinde derin çatlaklar oluşurken, gölü besleyen dere yatağında da su kalmadığı görüldü.
Tuz Gölü Havzası içinde yer alan tatlı su gölü, 1996'da sit alanı ilan edilmişti. Yer altı suları, küçük dereler ve Tuz Gölü'nü de besleyen Samsam Deresi'nden beslenen Gökgöl, birçok göçmen kuşun üreme alanıydı.
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