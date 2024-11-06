Konya’da Adli Kolluk Koordinasyon Toplantısı düzenlendi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli hizmetlerin yürütülmesinde yaşanan sorunların tartışılması ve çözüm yollarının aranması, soruşturma işlemlerinin en seri ve sağlıklı biçimde yürütülmesinin sağlanması suretiyle adli soruşturma sürecinin adil yargılanma hakkına en uygun şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olunması amacıyla Adli Kolluk Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Konya Adliyesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Halil İnal, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Konya Merkez Komutanı Albay Özgür Kılıçarslan, Konya Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri ve Cumhuriyet Savcıları, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Merkez Komutanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri ve İlçe Jandarma Komutanlıklarında görevli adli kolluk sorumluları ve görevlileri katıldı.

Toplantı, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Adli kolluk birimleri ile savcılık arasındaki koordinasyonun çok önemli olduğunu ifade eden İnal, soruşturmaların daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını, vatandaşlara nezaketle ve sabırla davranılmasını, vatandaşlara bekletilmeden ilgili işlemlerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesini dile getirerek, bu süreçte vatandaşların hak kaybına uğramaması ve adalet duygusunun zedelenmemesi için alınacak tedbirler ile soruşturmalarda dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin olarak bilgi verdi.

İnal'ın konuşmasının ardından, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İzzet Yurteri ve ilgili Cumhuriyet Savcıları tarafından soruşturma işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bilgilendirme yapılarak, adli olaylarla ilgili uygulamada yaşanan sorunların çözümüne yönelik karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Katılımcıların dile getirdikleri talep ve sorunlar not alınarak çözüm yolları bulunmaya çalışıldı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduktan sonra toplantı sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi