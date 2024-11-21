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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 21 Kasım 2024 Perşembe günü vefat eden 12 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

MUHAMMET SAĞLAM
 

HAYIROĞLU
10-01-1962

ÜÇLER MEZARLIĞI

HACER ÖKSÜN
 

AKSARAY
01-01-1982

YEDİLER MEZARLIĞI

MURAT KESMEZ
 

AKSARAY
20-11-1959

YEDİLER MEZARLIĞI

EMİNE ÖZDEMİR
 

MERAM
08-03-1949

HOCACİHAN MEZARLIĞI

ŞERİFE YAZAR
 

DERBENT
05-10-1939

TEKKE MEZARLIĞI

MEHMET ALİ BAHÇİVAN
 

KONYA
02-03-1945

HACIFETTAH MEZARLIĞI

KIYMET TETİK
 

KONGUL
02-04-1941

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MUHAMMET PAYTAR
 

SEYDİŞEHİR
18-08-2000

YAZIR MEZARLIĞI

AYŞE ÇINAR
 

KONYA
20-08-1970

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MUSTAFA KARAKAVAK
 

KARADİĞİN
15-03-1943

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HÜSEYİN DURSUN
 

ÇAMURLUİRET
22-12-1942

MUSALLA MEZARLIĞI

MÜJGAN DURMUŞ
 

SIZMA
01-07-1939

ARAPLAR MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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