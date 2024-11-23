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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 23 Kasım 2024 Cumartesi günü vefat eden 15 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

HATİCE KARAYEL
 

DERBENT
15-07-1990

HOCACİHAN MEZARLIĞI

UFUK ÖZBAKAN
 

KARATAY
01-09-1989

TEKKE MEZARLIĞI

ZAHİDE ÇELİK
 

KURTHASANLI
24-02-1952

YAZIR MEZARLIĞI

HÜSEYİN TAŞKIRAN
 

MERAM
08-04-1992

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

İSMAİL KAYA
 

AFŞİN
04-03-1953

YAZIR MEZARLIĞI

AYTEN TÜLCE
 

AKVİRAN
03-03-1937

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

KADİR ÖĞÜR
 

GÖDENE
10-01-1950

GÖDENE (Köy İçi) YUKARI MEZARLIĞI 1

HASAN OLGUN
 

SELÇUKLU
08-06-2004

MUSALLA MEZARLIĞI

SÜLEYMAN CEVAHİR
 

DOLHANLAR
05-07-1960

YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI

MURADİYE FIRAT
 

ILGIN
01-06-1971

YEDİLER MEZARLIĞI

KASIM GÜLEÇ
 

KAVAK
01-03-1957

HOCACİHAN MEZARLIĞI

SULTAN SOYTAŞOĞLU
 

HALİMİYE
08-10-1924

YAZIR MEZARLIĞI

AYŞE YAPICI
 

AĞRIS
01-04-1944

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MUNİR HAMMADİ
 

SURİYE
01-01-1983

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

FATMA ÖKSÜZ
 

HADİM
01-07-1939

ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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