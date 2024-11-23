Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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HATİCE KARAYEL
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DERBENT
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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UFUK ÖZBAKAN
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KARATAY
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ZAHİDE ÇELİK
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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KADİR ÖĞÜR
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GÖDENE
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GÖDENE (Köy İçi) YUKARI MEZARLIĞI 1
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HASAN OLGUN
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SELÇUKLU
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SÜLEYMAN CEVAHİR
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YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI
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MURADİYE FIRAT
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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AYŞE YAPICI
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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MUNİR HAMMADİ
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ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI
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