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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 26 Kasım 2024 Salı günü vefat eden 19 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

HALİL TURGUT
 

BÜNYAN
20-07-1966

ÜÇLER MEZARLIĞI

SALİHA ÇELİK
 

KONYA
20-07-1954

ÜÇLER MEZARLIĞI

OSMAN AYDIN
 

KADINHANI
01-07-1940

MUSALLA MEZARLIĞI

HABİBE RENKLİSÖĞÜT
 

HADİM
01-07-1950

KARAASLAN MEZARLIĞI

GÜLSÜM KOCAMAZ
 

HADİM
01-07-1934

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ZEKİ UYSAL
 

GÜNDOĞAN
23-04-1957

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HÜDAVERDİ ŞİMŞEK
 

ÇİÇEK
10-04-1950

MUSALLA MEZARLIĞI

MEVLÜT DEMİRCİ
 

YENİCEKAYA
01-01-1931

TEKKE MEZARLIĞI

HASAN GÜREL
 

KUYULUSEBİL
01-07-1949

YAZIR MEZARLIĞI

MAHMUT DURUCAN
 

KONYA
02-01-1996

YAZIR MEZARLIĞI

YUNUS BALLI
 

BULGARİSTAN
01-07-1947

YAZIR MEZARLIĞI

AYŞE KOÇYİĞİT
 

KARABAĞ
01-02-1947

ARAPLAR MEZARLIĞI

FATMA ÖZTOPRAK
 

KONYA
15-11-1976

ÜÇLER MEZARLIĞI

FERHAT DAĞDELEN
 

İZMİR
09-06-1981

YAZIR MEZARLIĞI

ABDULLAH AFŞARLI
 

APASARAYCIK
01-01-1955

MUSALLA MEZARLIĞI

BEKİR UÇAK
 

DERBENT
05-06-1953

TEKKE MEZARLIĞI

UMMUHAN KOÇAK
 

ORTAKARAÖREN
21-09-1956

YAĞBASAN MEZARLIĞI

HÜSEYİN KARACA
 

ŞELÇUKLU
11-03-1990

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MEHMET YÜRÜTÜM
 

KONYA
25-01-1952

ÜÇLER MEZARLIĞI

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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