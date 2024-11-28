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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 28 Kasım 2024 Perşembe günü vefat eden 10 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ŞERİFE ŞEN
 

DERBENT
10-02-1949

TEKKE MEZARLIĞI

NAZLI EYİSATIR
 

KARATAY
21-01-2007

MUSALLA MEZARLIĞI

MUSTAFA ULUSOY
 

OĞLAKCI
01-02-1956

SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI

EMİN TOKGÖZ
 

TEKKE
02-01-1950

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MUSA PEKER
 

KONYA
01-03-1967

YAZIR MEZARLIĞI

MERYEM KOÇ
 

KABACALI
01-01-1940

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

AYŞE KONUK
 

SIZMA
04-01-1934

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

ZEHRA ÇİFTÇİ
 

KONYA
01-01-1945

MUSALLA MEZARLIĞI

HÜSEYİN ALHUSSIN
 

İDLİP
07-11-2021

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

MUSTAFA KESERZEYBEK
 

KONYA
15-06-1939

ÜÇLER MEZARLIĞI

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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