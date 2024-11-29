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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 29 Kasım 2024 Cuma günü vefat eden 12 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

EBRU POLAT
 

KONYA
21-01-1984

YAZIR MEZARLIĞI

ŞEREF OFLAZ
 

KARAMAN
30-03-1952

YAZIR MEZARLIĞI

GÜLTEN BOYNUEĞRİ
 

KADIKÖY
30-09-1951

ANASULTAN MEZARLIĞI

KEZİBAN GÖKÇE
 

MÜLAYİM
08-04-1945

TEKKE MEZARLIĞI

ARİF KURT
 

KADINHANI
20-04-2004

YAZIR MEZARLIĞI

MUKADDES KÜÇÜKŞEN
 

SİLLE
01-01-1947

MUSALLA MEZARLIĞI

HASAN BİR
 

YENİCEOBA
11-08-1949

HOCACİHAN MEZARLIĞI

NECLA TURAN
 

HALEP
05-12-1977

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

ŞAHİNDER DAYAN
 

KADINHANI
10-06-1957

YAZIR MEZARLIĞI

MİYASE KORKMAZDAĞ
 

FETHİYE
03-02-1945

MUSALLA MEZARLIĞI

RASİM SOYARSLAN
 

BAŞKÖY
05-06-1946

YAZIR MEZARLIĞI

FATMA ALBAYRAK
 

ARSLANTAŞ
24-11-1967

ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI

 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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