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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 2 Aralık 2024 Pazartesi günü vefat eden 8 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

MUSTAFA SAĞLAM
 

KOVANLIK
01-07-1926

YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

ÜMMÜGÜLSÜN KÜÇÜK
 

BULGARYA
01-07-1935

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

HEDİYE OTUZBİRLER
 

SATIR
06-03-1939

MUSALLA MEZARLIĞI

NAZİK ÇAY
 

KONYA
01-01-1944

MUSALLA MEZARLIĞI

DUDUHAN GÖKTEPELİ
 

KILICIN
01-07-1922

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MAHMUT ÖZDEMİR
 

EREĞLİ
06-04-1938

YAZIR MEZARLIĞI

AHMET ARIKAN
 

BOZDOĞAN
09-09-1954

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MEHMET YÜCEL
 

KONYA
22-06-1964

ARAPLAR MEZARLIĞI

 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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