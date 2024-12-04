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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 4 Aralık 2024 Çarşamba günü vefat eden 16 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ZELİHA UZUN BAKTEMUR
 

YUNAK
05-10-1970

YAZIR MEZARLIĞI

MEVLÜT OKCU
 

KIZILVİRAN
15-03-1949

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HAVVA ÖZKAVAK
 

MAY
02-01-1951

TEM MEZARLIĞI

AYFER KAYTAZ
 

MERSİN
11-12-1960

ÜÇLER MEZARLIĞI

ALİ ÇAM
 

KARATAY
04-12-1992

ARAPLAR MEZARLIĞI

HASAN KAYA
 

İLYASBABA
01-11-1951

HACIFETTAH MEZARLIĞI

OSMAN SEVEN
 

KONYA
16-05-1955

MUSALLA MEZARLIĞI

KAWTHAR KHOUJA
 

HALEP
20-11-1949

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

NAZİRE ÖZDEMİR
 

KONYA
20-02-1946

ÜÇLER MEZARLIĞI

KENAN TURAN
 

SULTANİYE KEBİR
31-12-1949

HOCACİHAN MEZARLIĞI

TÜRK YILMAZ
 

İNSUYU
22-06-1940

HOCACİHAN MEZARLIĞI

EMİNE YILMAZ
 

BULGARİSTAN
01-07-1938

ARAPLAR MEZARLIĞI

SEYİT MEHMET BULUT
 

YATAĞAN
12-01-1958

YAZIR MEZARLIĞI

NAZMİYE YAŞAT
 

YAZDAMI
27-03-1947

ELMACI MEZARLIĞI

İSMAİL ATALAY
 

YAĞLICA
10-07-1942

HOCACİHAN MEZARLIĞI

AYŞE TÜRKÖZ
 

KOZAĞAÇ
01-02-1934

KOZAĞAÇ MEZARLIĞI

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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