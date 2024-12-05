GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 5Aralık 2024 Perşembe günü vefat eden 17 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

BEYHAN EREN
 

KIZILYAKA
15-09-1944

MUSALLA MEZARLIĞI

FATMA NERGİZ DÖNMEZ
 

MERAM
04-07-1993

ALİYENLER MEZARLIĞI

ALİ ARSLAN
 

ALİÇERÇİ
26-02-1960

YAZIR MEZARLIĞI

FATMA KOÇAK
 

KONYA
16-01-1946

TEM MEZARLIĞI

SABRİ ALTINIŞIK
 

MAHMUTHİSAR
01-03-1944

MUSALLA MEZARLIĞI

MEHMET ÇAKIR
 

KONYA
01-06-1949

ANASULTAN MEZARLIĞI

SENA KURUCU
 

SELÇUKLU
29-11-2006

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ŞAHABETTİN ŞENPINAR
 

KONYA
24-07-1945

ÜÇLER MEZARLIĞI

EMRULLAH ÖZBAY
 

KONYA
13-08-1974

ELMACI MEZARLIĞI

HÜSEYİN HAMMUD
 

KARATAY
18-11-2024

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

BERRİN ÖZ
 

ILGIN
10-01-1962

TEKKE MEZARLIĞI

HULKİ DÜLDÜL
 

KONYA
01-03-1949

SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI

AHMET TAŞKIRAN
 

SELÇUKLU
17-05-1996

SİLLE MEZARLIĞI

LÜTFİ ŞİMŞEK
 

SÖĞÜTÖZÜ
30-04-1944

MUSALLA MEZARLIĞI

HURİYE UYAR
 

DÜLGERLER
08-12-1966

ELMACI MEZARLIĞI

ARZU BOZABALI
 

HADİM
01-06-1973

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

AZİZE EL UBEYD EL HAMDU
 

HALEP
14-04-1972

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER