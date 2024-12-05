Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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BEYHAN EREN
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KIZILYAKA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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FATMA NERGİZ DÖNMEZ
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MERAM
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ALİ ARSLAN
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KONYA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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MEHMET ÇAKIR
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KONYA
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ANASULTAN MEZARLIĞI
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SENA KURUCU
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SELÇUKLU
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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ŞAHABETTİN ŞENPINAR
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KONYA
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EMRULLAH ÖZBAY
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KONYA
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KARATAY
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İŞGALAMAN MEZARLIĞI
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SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI
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LÜTFİ ŞİMŞEK
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BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
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AZİZE EL UBEYD EL HAMDU
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HALEP
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İŞGALAMAN MEZARLIĞI
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
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