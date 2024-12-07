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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 7 Aralık 2024 Cumartesi günü vefat eden 16 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

GÜSSÜM MADEN
 

AŞAĞIEŞENLER
25-01-1947

KARAASLAN MEZARLIĞI

RABİA NUR KESEN
 

KARATAY
22-10-2003

ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI

AHMET KARGA
 

SELÇUKLU
04-10-1989

ÜÇLER MEZARLIĞI

AYŞE ALICI
 

FEKE
01-02-1963

YAZIR MEZARLIĞI

BÜNYAMİN YADEL
 

KONYA
10-07-1963

ÜÇLER MEZARLIĞI

ÜMMÜ OĞUZ
 

SÖĞÜT
13-04-1929

YAĞBASAN MEZARLIĞI

KAMİLE UYSAL
 

DAVDAS
01-04-1937

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET GEZER
 

SARAÇOĞLU
24-11-1959

SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI

MECİT ŞAVK
 

ILGIN
01-02-1969

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

İKBAL DEMİRÖZ
 

BOLU
24-12-1961

MUSALLA MEZARLIĞI

RECEP AYDIN
 

ÖBEKTAŞ
03-06-1961

YAZIR MEZARLIĞI

SAHAR ALABDULLAH
 

ANTAKYA
29-10-2019

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

BİNNAZ ÇİÇEK
 

GİLİSIRA
01-06-1945

HARMANCIK MEZARLIĞI

KEMAL CANBAZ
 

ARSLANTAŞ
07-09-1961

ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI

ASEL İKRA KAYACAN


05-12-2024

SARAÇOĞLU KANAL MEZARLIĞI

VİLDAN KARAKURT
 

BÜYÜKAŞLAMA
12-03-1946

MUSALLA MEZARLIĞI

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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