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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 11 Aralık 2024’te vefat eden 17 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

SULTAN DEĞİRMEN
 

BAŞKÖY
10-06-1958

ÇANDIR (Pancarokka) MEZARLIĞI

AYŞE USLU
 

KUZVEREN
10-12-1929

KARAASLAN MEZARLIĞI

ZELİHA ÖZKAN
 

BELEKLER
30-06-1947

ÜÇLER MEZARLIĞI

HALİL ÖZÇELİK
 

AĞSAKLI
06-02-1961

ALİYENLER MEZARLIĞI

ALİ KARAHANLI
 

HAMUR
05-08-1945

HOCACİHAN MEZARLIĞI

SEVİM BOZOĞLU
 

ÇAY AKTAŞ
01-01-1955

YAZIR MEZARLIĞI

MAVİŞ ERSOY
 

ATLANTI
13-01-1945

TEKKE MEZARLIĞI

MELAHAT TEMEL
 

HATUNSARAY
11-10-1936

HACIFETTAH MEZARLIĞI

NURİ BAŞALTUN
 

KONYA
01-03-1935

HACIFETTAH MEZARLIĞI

ÖMER UZER
 

KONYA
01-01-1947

ÜÇLER MEZARLIĞI

RIFAT DİŞÇİ
 

ELEŞKİRT
10-09-1955

ALİYENLER MEZARLIĞI

AYET KEFİF SİVARİ
 

KONYA
02-09-2024

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

ALİME ÇOKÜNLÜ
 

SAKYATAN
10-08-1934

ARAPLAR MEZARLIĞI

RAZİYE ÇELİK
 

SORKUN
10-07-1942

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

YAŞAR GÖKTAŞ
 

BALÇIKHİSAR
20-05-1958

YAZIR MEZARLIĞI

SERPİL ASLAN
 

İMRAN
23-12-1957

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

DELAL ABDULKADİR
 

KONYA
15-09-2024

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu,   Konya 

Telefon: (0332) 233 29 96

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