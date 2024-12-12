GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 12 Aralık 2024’te vefat eden 13 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

İBRAHİM BÜYÜKIRMAK
 

KONYA
01-04-1959

ÜÇLER MEZARLIĞI

SEVİM ACAR
 

KECİMEN
15-08-1935

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HASAN BAHAR
 

MEHMETALİ
14-03-1943

ELMACI MEZARLIĞI

MEHMET SABANCI
 

ORHANİYE
15-01-1937

MUSALLA MEZARLIĞI

NEVRİYE ÖZDEN
 

MALKARA
01-07-1939

MUSALLA MEZARLIĞI

NURİ BALCI
 

ILĞIN
20-09-1970

YAZIR MEZARLIĞI

ŞERİFE KIRMIZIGÜL
 

KETENLİ
25-06-1965

ELMACI MEZARLIĞI

AHMET KÜÇÜKKAÇAR
 

KONYA
05-02-1947

ARAPLAR MEZARLIĞI

İSMAİL DAĞMENAS
 

KONYA
15-09-1959

MUSALLA MEZARLIĞI

AHMET ESMER
 

HODOĞLU
10-06-1965

ARAPLAR MEZARLIĞI

KADRIE ALBAB
 

HALEP-SURİYE
01-07-1936

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

SIDDIKA ÖZDEMİR
 

KONYA
29-10-1929

HACIFETTAH MEZARLIĞI

ELMAS SAMAT
 

TATKÖY
06-01-1930

ARAPLAR MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER