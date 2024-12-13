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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 13 Aralık 2024’te vefat eden 10 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ZEKİ GEDİK
 

FARAÇ
20-04-1948

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEHMET KAHVECİ
 

HACINUMAN
15-10-1934

ARAPLAR MEZARLIĞI

SERVET UZUNKAVAK
 

KONYA
05-09-1935

HACIFETTAH MEZARLIĞI

NAMIK KEMAL AKDOĞAN
 

ANKARA
22-02-1956

YAZIR MEZARLIĞI

ALİ AYDENİZ
 

BARTIN
14-01-1956

ALİYENLER MEZARLIĞI

KAMİLE KILINÇASLAN
 

KONYA
21-12-1950

SİLLE MEZARLIĞI

MUHARREM KAYA
 

KONYA
23-09-1970

YEDİLER MEZARLIĞI

ADNAN KOÇAK
 

KONYA
24-04-1975

SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI

OSMAN NURYAĞAÇ
 

KONYA
17-12-1958

MUSALLA MEZARLIĞI

MERAL ÖZEL
 

KONYA
20-08-1975

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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