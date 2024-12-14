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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 14 Aralık 2024’te vefat eden 10 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

SIDDIKA EĞRİBAŞ
 

KARAMAN
12-06-1939

YAZIR MEZARLIĞI

İSMET GEDİZ
 

AKKİSE
01-07-1941

ÜÇLER MEZARLIĞI

ŞEREF ÖĞREDİK
 

KONYA
11-03-1961

ARAPLAR MEZARLIĞI

MEHMET IŞIK
 

ELEŞKİRT
01-07-1945

MUSALLA MEZARLIĞI

SEBAHAT İLERİ
 

ALUÇRA
06-01-1946

HOCACİHAN MEZARLIĞI

KEZİBAN SAKMAN
 

DETSE
20-09-1954

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEHMET EMİN YILDIZ
 

KONGUL
13-04-1954

ULUIRMAK MEZARLIĞI

FATMA ZENGİN
 

EVLİYATEKKE
17-03-1935

ELMACI MEZARLIĞI

ABDÜLKADİR CEYLANİ ŞEKEROĞLU
 

YUNAK
28-03-1961

YAZIR MEZARLIĞI

MUSA ALTUNAY
 

ILGIN
01-09-1973

HOCACİHAN MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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