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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 16 Aralık 2024’te vefat eden 11 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ZÜHRE KURT
 

KARABAĞ
01-05-1950

ARAPLAR MEZARLIĞI

ALİ GÜMÜŞ
 

AVDAN
05-01-1950

HOCACİHAN MEZARLIĞI

LÜTFİYE URAL
 

KARATEPE
28-01-1948

MUSALLA MEZARLIĞI

SULTAN TURFAN
 

ADİLLER
01-02-1939

ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI

SÜLEYMAN ÇÖMLEKCİLER
 

KONYA
01-06-1963

MUSALLA MEZARLIĞI

NEFİYE CAN
 

TATKÖY
15-05-1936

SİLLE MEZARLIĞI

SÜRİYE TEKİN
 

ORDU
10-05-1939

YAZIR MEZARLIĞI

DERVİŞ AKIN
 

ÇUMRA
15-05-1967

ARAPLAR MEZARLIĞI

KADİR YAŞAR
 

YAĞLICA
01-01-1962

YEDİLER MEZARLIĞI

AYŞE GÜL SIĞINDI
 

KARATAY
30-10-2023

HASANKÖY MEZARLIĞI

ALİ TAŞ
 

KONYA
11-09-1978

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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