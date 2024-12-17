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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 17 Aralık Salı günü vefat eden 17 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ZELİHA KALKAN
 

KADINHANI
05-02-1927

ÜÇLER MEZARLIĞI

DOĞAN NALBANT
 

ORTAKARAVİRAN
10-03-1951

TEKKE MEZARLIĞI

EMİNE VATAN
 

ELENE
01-07-1942

ALİYENLER MEZARLIĞI

ALİ RIZA YILDIZ
 

KONYA
23-04-1954

HARMANCIK MEZARLIĞI

İSMAİL GÖKTEPE
 

ÇALMANDA
02-06-1950

İSTİKLAL MEZARLIĞI

HASAN HÜSEYİN BAYTEKİN
 

HADİM
22-01-1943

ELMACI MEZARLIĞI

BEKİR KIRDÖK
 

ADANA
25-11-1952

YAZIR MEZARLIĞI

LATİFE CÖMERT
 

KADINHANI
01-01-1944

YAZIR MEZARLIĞI

OSMAN AKÇA
 

HADİM
02-01-1943

HACIFETTAH MEZARLIĞI

ŞEVKET GEDİK
 

TİREBOLU
01-07-1950

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MUSTAFA FIRTINA
 

ÇOBANKAYA
07-02-1958

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

DURMUŞ ALİ DÜNDAR
 

KONYA
20-03-1968

MUSALLA MEZARLIĞI

DUDU GÜRĞAN
 

ORTAKARAÖREN
02-01-1954

ÜÇLER MEZARLIĞI

HÜSEYİN AVSEREN
 

ÇUMRA
20-12-1973

ELMACI MEZARLIĞI

ENVER KARAKUŞ
 

SÜLÜKLÜ
01-01-1955

HOCACİHAN MEZARLIĞI

OSMAN ATEŞ
 

SÖGÜT
01-07-1936

YAZIR MEZARLIĞI

MUALLA ARI
 

KONYA
25-12-1955

YAZIR MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 

Telefon: (0332) 233 29 96

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