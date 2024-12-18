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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 18 Aralık Çarşamba günü vefat eden 12 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

SALİH ÖĞÜT
 

ÜSTÜNLER
20-05-1943

ÜÇLER MEZARLIĞI

RAHİME KORKMAZ
 

GÖDENE
09-12-1957

YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

ELİFE DÖĞDÜ
 

KIZILVİRAN
12-04-1933

MUSALLA MEZARLIĞI

MERVE METE
 

KARATAY
20-03-2008

KARAASLAN MEZARLIĞI

ÇİĞDEM AVCI
 

KONYA
21-04-1985

MUSALLA MEZARLIĞI

RAHİME ADAY
 

KONYA
15-10-1949

ÜÇLER MEZARLIĞI

ZÜHRE DAĞLI
 

ALHAN
01-09-1958

ALİYENLER MEZARLIĞI

MÜNÜRE PEKKİRİŞCİ
 

KONYA
08-02-1938

ALİYENLER MEZARLIĞI

MURAT GÜLTEKİN
 

ANAMUR
18-02-1958

MUSALLA MEZARLIĞI

HASAN BEKLER
 

KONYA
15-07-1974

ÜÇLER MEZARLIĞI

ŞÜKRİYE YALÇIN
 

KARAPINAR
24-02-1942

ÜÇLER MEZARLIĞI

FİKRİYE BAŞOĞUL
 

KONYA
08-12-1985

YAZIR MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 

Telefon: (0332) 233 29 96

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