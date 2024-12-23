Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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MUSTAFA BATI
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DERBENT
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TEKKE MEZARLIĞI
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FATMA KESEN
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SORKUN
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BEDİR MEZARLIĞI
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ŞÜKRÜYE YORULMAZ
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ÇAYIRBAĞI
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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SÜLEYMAN KIYAK
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KONYA
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İSTİKLAL MEZARLIĞI
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FATMA KAHRAMAN
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KONYA
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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RAHİM YALDIR
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AĞABEYLİ
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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GÜLSEREN ERGÖK
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KONYA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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SANİYE YİĞİT
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KUŞCA
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ELMACI MEZARLIĞI
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MUZAFFER BAĞCI
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KONYA
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TEKKE MEZARLIĞI
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ŞİNASİ GÜR
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OLUR
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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RAZİYE İŞLEYEN
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KİSİR
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YAZIR MEZARLIĞI
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AYŞA DUDU BATI
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KARAMAN
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TEKKE MEZARLIĞI
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FATMA DURSUN
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DOLHANLAR
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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MEHMET DOĞAN
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SÖĞÜT
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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FİKRİYE AYTAR
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SARAY
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YAZIR MEZARLIĞI
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OĞULCAN YETİKSOY
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KARATAY
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YEDİLER MEZARLIĞI
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İNCİ ÇIKARIR
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İSTANBUL
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MUSALLA MEZARLIĞI
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MEHMET KAYA
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KOVANLIK
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YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI
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MAHMUT ŞEN
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KARASINIR
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YAZIR MEZARLIĞI
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İSRA EL AKLE
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KONYA
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İŞGALAMAN MEZARLIĞI
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Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
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