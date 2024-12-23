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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 23 Aralık Pazartesi günü vefat eden 20 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

MUSTAFA BATI
 

DERBENT
10-10-1949

TEKKE MEZARLIĞI

 

FATMA KESEN
 

SORKUN
01-03-1943

BEDİR MEZARLIĞI

 

ŞÜKRÜYE YORULMAZ
 

ÇAYIRBAĞI
25-03-1941

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

 

SÜLEYMAN KIYAK
 

KONYA
07-01-1980

İSTİKLAL MEZARLIĞI

 

FATMA KAHRAMAN
 

KONYA
24-04-1985

HOCACİHAN MEZARLIĞI

 

RAHİM YALDIR
 

AĞABEYLİ
03-11-1950

ARAPLAR MEZARLIĞI

 

GÜLSEREN ERGÖK
 

KONYA
01-11-1944

ÜÇLER MEZARLIĞI

 

SANİYE YİĞİT
 

KUŞCA
18-12-1963

ELMACI MEZARLIĞI

 

MUZAFFER BAĞCI
 

KONYA
22-10-1962

TEKKE MEZARLIĞI

 

ŞİNASİ GÜR
 

 

OLUR
10-06-1949

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

 

RAZİYE İŞLEYEN
 

KİSİR
08-09-1962

YAZIR MEZARLIĞI

 

AYŞA DUDU BATI
 

KARAMAN
26-03-1935

TEKKE MEZARLIĞI

 

FATMA DURSUN
 

DOLHANLAR
07-07-1954

HOCACİHAN MEZARLIĞI

 

MEHMET DOĞAN
 

SÖĞÜT
15-04-1943

ÜÇLER MEZARLIĞI

 

FİKRİYE AYTAR
 

SARAY
19-02-1964

YAZIR MEZARLIĞI

 

OĞULCAN YETİKSOY
 

KARATAY
26-11-2005

YEDİLER MEZARLIĞI

 

İNCİ ÇIKARIR
 

İSTANBUL
01-07-1946

MUSALLA MEZARLIĞI

 

MEHMET KAYA
 

KOVANLIK
08-06-1933

YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

 

MAHMUT ŞEN
 

KARASINIR
25-02-1953

YAZIR MEZARLIĞI

 

İSRA EL AKLE
 

KONYA
28-05-2024

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

 

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 

Telefon: (0332) 233 29 96

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