Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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AYŞEGÜL KILINÇARSLAN
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CANDIR
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KÖYCEĞİZ MEZARLIĞI
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HAYRİYE ÜRESİN
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KURUKAVAK
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ULUIRMAK MEZARLIĞI
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