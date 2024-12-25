GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 25 Aralık 2024 Çarşamba günü vefat eden 12 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

AYŞEGÜL KILINÇARSLAN
 

CANDIR
20-02-1963

KÖYCEĞİZ MEZARLIĞI

HAYRİYE ÜRESİN
 

KURUKAVAK
25-04-1947

ULUIRMAK MEZARLIĞI

ABDULLAH YILMAZ
 

ALEMDAR
10-07-1958

ULUIRMAK MEZARLIĞI

FATMA TIĞLIOĞLU
 

KARABAĞ
01-07-1935

ÜÇLER MEZARLIĞI

FATMA BİLİR
 

HADİM
20-06-1934

ÜÇLER MEZARLIĞI

İSMAİL ALTAY
 

RAKKA
10-02-1958

YAĞBASAN MEZARLIĞI

MÜŞERREF SOYDAŞ
 

KONYA
03-10-1933

ÜÇLER MEZARLIĞI

DURKADIN YÜKSEL
 

KONGUL
05-04-1948

ULUIRMAK MEZARLIĞI

EMET ÖZKAYA
 

SELÇUKLU
04-06-1933

MUSALLA MEZARLIĞI

ERHAN SORAN
 

AKSARAY
01-07-1944

HACIFETTAH MEZARLIĞI

UĞUR TOSUN
 

SELÇUKLU
16-09-1987

YAZIR MEZARLIĞI

AYŞE MUTLU
 

RAZGIRAT
09-11-1957

YAZIR MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER