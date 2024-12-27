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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 27 Aralık 2024 Cuma günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ELVİDE ÇALIŞKAN
 

AYANCIK
01-01-1960

HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI

MEHMET KOLLU
 

KONYA
13-01-1959

ÜÇLER MEZARLIĞI

YASEMİN AY
 

VİYANA/AVUSTURYA
01-02-1991

HOCACİHAN MEZARLIĞI

BÜNYAMİN TÜRKMENOĞLU
 

AKÇAŞAR
06-02-1965

YAZIR MEZARLIĞI

İBRAHİM İBİCAN
 

ILGIN
24-04-1983

MUSALLA MEZARLIĞI

OSMAN KARABULUT


 

KOCAŞ
20-01-1956

TEKKE MEZARLIĞI

KEMAL YILMAZ
 

DORLA
19-01-1937

ULUIRMAK MEZARLIĞI

FATMA ÖZSU
 

TEKKE
01-07-1932

TEKKE MEZARLIĞI

İHSAN TOSUN
 

İLİSIRA
25-02-1951

YAZIR MEZARLIĞI

YAHYA EL HALİL
 

HALEP
01-01-1953

HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI

İSMAİL ABLAK
 

KAVAK
01-01-1952

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

NİHAT ÖZ
 

DİVLE
05-04-1958

YAZIR MEZARLIĞI

OSMAN FEYZULLAH                


 

KONYA
30-01-1953

YAZIR MEZARLIĞI

PAKİZE AYDIN
 

ILGIN
01-12-1939

TEKKE MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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