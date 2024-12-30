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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 30 Aralık 2024 Pazartesi günü vefat eden 12 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

RAMAZAN KULOĞLU
 

TATLICAK
22-10-1954

TATLICAK (Giriş) MEZARLIĞI

HALİME KÜÇÜK
 

ZENGİCEK
01-10-1942

YEDİLER MEZARLIĞI

NİĞMET ÇATLI
 

KONYA
11-04-1928

ÜÇLER MEZARLIĞI

HAVVA MUŞTU
 

KONYA
01-01-1960

DERE CAMİKEBİR (Değirmenönü) MEZARLIĞI

YALÇIN UYRUM
 

KARAMAN
21-06-1976

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET YILDIRIM
 

AĞRIS
06-09-1945

HOCACİHAN MEZARLIĞI

DURMUŞ ALİ SOYER
 

TEKKE
03-04-1945

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

GÜLKİBAR UZUN
 

KONYA
08-01-1959

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

İBRAHİM BÜBER
 

KONYA
01-03-1968

TEKKE MEZARLIĞI

ŞADİ ÇİFÇİ
 

KECİMEN
06-10-1961

HOCACİHAN MEZARLIĞI

BAYRAM EKİCİ
 

KADINHANI
10-09-1946

YEDİLER MEZARLIĞI

AHMET SOYER
 

TEKKE
06-09-1951

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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