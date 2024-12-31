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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 31 Aralık 2024 Salı günü vefat eden 13 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

HÜSEYİN DİKEN
 

KOZANLI
18-09-1933

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MEHMET CEYLAN
 

KONYA
03-02-1926

GÖDENE (Toki) AŞAĞI MEZARLIĞI 2

İBRAHİM YÜZER
 

DİNEKSARAY
20-10-1936

KARAASLAN MEZARLIĞI

LÜTFU KARAKUŞ
 

BÜYÜKAŞLAMA
21-03-1943

ÜÇLER MEZARLIĞI

ALİ KEKLİKOĞLU
 

YALVAÇ
05-09-1937

ANASULTAN MEZARLIĞI

ELMAS BOZKUŞ
 

KONYA
21-06-1938

MUSALLA MEZARLIĞI

SAFURE KILIÇ
 

KARABAĞ
10-05-1953

ARAPLAR MEZARLIĞI

HAVVA KÜÇÜKSAKAR
 

ÇUMRA
27-01-1954

HOCACİHAN MEZARLIĞI

ZEYNEP TUTAK
 

TEPEKÖY
13-12-1941

SİLLE MEZARLIĞI

ALİ AVCI
 

KONYA
21-03-1974

YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI

FAZİLET GÖÇER
 

AĞABEYLİ
22-01-1954

ÜÇLER MEZARLIĞI

FADİMANA AĞIR
 

OSMANCIK
01-12-1943

ÜÇLER MEZARLIĞI

İBRAHİM EDHEM ACARER
 

KONYA
14-11-1953

HOCACİHAN MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

 

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