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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 2 Ocak 2025 Perşembe günü vefat eden 16 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

NURİ EYMEN BAĞ
 

MERAM
26-09-2024

HACIFETTAH MEZARLIĞI

İBRAHİM DAMAR
 

KONYA
16-06-1967

MUSALLA MEZARLIĞI

ÖZDEN ÖĞÜT
 

KONYA
24-05-1973

YEDİLER MEZARLIĞI

İSHAK KAAN YAMAN
 

MERAM
15-11-2007

ELMACI MEZARLIĞI

HÜSEYİN ŞAHİN
 

AKVİRANKIŞLA
15-01-1950

ARAPLAR MEZARLIĞI

SEHER SÖYLER
 

SAMSUN
04-08-1959

YAZIR MEZARLIĞI

MAHMUT ÇOBAN
 

KARATAY
23-08-2002

YAZIR MEZARLIĞI

NACİ SERT
 

KONYA
01-01-1950

DERE KÜÇÜK (Aşağı) MEZARLIĞI

HAMZA BARAN
 

SARAY/VAN
22-09-2000

SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI

YÜKSEL ÖZKARAMAN
 

CİHANBEYLİ
01-01-1936

TEKKE MEZARLIĞI

YUSUF BERBER
 

GÖKÇEYURT
04-02-1947

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MUZAFFER YURDAL
 

SİLLE
04-03-1934

SİLLE MEZARLIĞI

YAŞAR KUZU
 

DERBENT
09-01-1939

TEKKE MEZARLIĞI

AHMET ÖZBAHAR
 

KARATAY
01-03-1942

ANASULTAN MEZARLIĞI

HEDİYE UĞUR
 

KONYA
22-04-1938

ANASULTAN MEZARLIĞI

SÜLEYMAN ÖZKAVAK
 

TEPEKÖY
01-01-1946

ALİYENLER MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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