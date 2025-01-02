Konya’da bugün vefat edenler

|
ADI SOYADI
|
DOĞUM YERİ
|
DEFİN/MEZARLIK
|
NURİ EYMEN BAĞ
|
MERAM
|
HACIFETTAH MEZARLIĞI
|
İBRAHİM DAMAR
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
ÖZDEN ÖĞÜT
|
KONYA
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
İSHAK KAAN YAMAN
|
MERAM
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
HÜSEYİN ŞAHİN
|
AKVİRANKIŞLA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
SEHER SÖYLER
|
SAMSUN
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MAHMUT ÇOBAN
|
KARATAY
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
NACİ SERT
|
KONYA
|
DERE KÜÇÜK (Aşağı) MEZARLIĞI
|
HAMZA BARAN
|
SARAY/VAN
|
SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI
|
YÜKSEL ÖZKARAMAN
|
CİHANBEYLİ
|
TEKKE MEZARLIĞI
|
YUSUF BERBER
|
GÖKÇEYURT
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
MUZAFFER YURDAL
|
SİLLE
|
SİLLE MEZARLIĞI
|
YAŞAR KUZU
|
DERBENT
|
TEKKE MEZARLIĞI
|
AHMET ÖZBAHAR
|
KARATAY
|
ANASULTAN MEZARLIĞI
|
HEDİYE UĞUR
|
KONYA
|
ANASULTAN MEZARLIĞI
|
SÜLEYMAN ÖZKAVAK
|
TEPEKÖY
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96