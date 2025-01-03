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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 3 Ocak 2025 Cuma günü vefat eden 19 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

MERYEM SARIÇİĞDEM
 

ÇALMANDA
05-05-1940

KARAASLAN MEZARLIĞI

AYŞE AKCAN
 

ÇONYA
01-07-1932

ÜÇLER MEZARLIĞI

EMİNE DUDU İYİPİLAVCI
 

KONYA
12-09-1945

ÜÇLER MEZARLIĞI

MEHMET ÇELİKKAYA
 

BÜYÜKOBA
14-12-1949

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

AYTEN EROL
 

KONYA
01-08-1952

ALİYENLER MEZARLIĞI

RECEP ALTAY
 

ÇİFTLİKÖZÜ
01-07-1926

TEKKE MEZARLIĞI

EMİNE KAHRAMAN
 

KOZLU
18-12-1944

BEDİR MEZARLIĞI

EKREM KALAYCI
 

BAŞARAKAVAK
01-01-1945

MUSALLA MEZARLIĞI

CELALETTİN TANIRKAN
 

KONYA
11-09-1969

MUSALLA MEZARLIĞI

SAADET BOYACIOĞLU
 

MENÇEK
15-09-1952

MUSALLA MEZARLIĞI

KEMAL BÜYÜKDERE
 

HOCACİHAN
07-04-1941

HOCACİHAN MEZARLIĞI

FATMA KUYUCU
 

MESUDİYE
03-03-1939

ELMACI MEZARLIĞI

NAİLE TURAÇ
 

ÇAT
05-01-1932

İSTİKLAL MEZARLIĞI

ELMAS ERTEKİN
 

SELÇUKLU
02-01-2025

ÜÇLER MEZARLIĞI

ZEHRA ERTEKİN
 

SELÇUKLU
02-01-2025

ÜÇLER MEZARLIĞI

ORHAN GÜLKAYA
 

KONYA
25-01-1938

YAZIR MEZARLIĞI

HAVVA GÖKKAYA
 

AKSARAY
01-01-1954

TEM MEZARLIĞI

ANAKIZ ÇİÇEKCİ
 

SELAHATTİN
18-04-1935

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

OSMAN EŞLİ
 

ALAN
09-11-1940

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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