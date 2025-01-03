Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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MERYEM SARIÇİĞDEM
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ÇALMANDA
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KARAASLAN MEZARLIĞI
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AYŞE AKCAN
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ÇONYA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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EMİNE DUDU İYİPİLAVCI
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KONYA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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MEHMET ÇELİKKAYA
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BÜYÜKOBA
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BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
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AYTEN EROL
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KONYA
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ALİYENLER MEZARLIĞI
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RECEP ALTAY
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ÇİFTLİKÖZÜ
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TEKKE MEZARLIĞI
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EMİNE KAHRAMAN
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KOZLU
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BEDİR MEZARLIĞI
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EKREM KALAYCI
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BAŞARAKAVAK
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MUSALLA MEZARLIĞI
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CELALETTİN TANIRKAN
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KONYA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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SAADET BOYACIOĞLU
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MENÇEK
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MUSALLA MEZARLIĞI
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KEMAL BÜYÜKDERE
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HOCACİHAN
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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FATMA KUYUCU
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MESUDİYE
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ELMACI MEZARLIĞI
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NAİLE TURAÇ
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ÇAT
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İSTİKLAL MEZARLIĞI
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ELMAS ERTEKİN
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SELÇUKLU
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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ZEHRA ERTEKİN
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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ORHAN GÜLKAYA
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KONYA
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YAZIR MEZARLIĞI
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HAVVA GÖKKAYA
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AKSARAY
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TEM MEZARLIĞI
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ANAKIZ ÇİÇEKCİ
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SELAHATTİN
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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OSMAN EŞLİ
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ALAN
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
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