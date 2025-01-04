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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 4 Ocak 2025 Cumartesi günü vefat eden 13 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ERDAL SÖNMEZ
 

KONYA
23-05-1972

ARAPLAR MEZARLIĞI

BEDRİYE ALTINSEL
 

ANDIRIN
14-06-1938

ÜÇLER MEZARLIĞI

ZENCEVİL ORHAN

 

KADINHANI
19-01-1949

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET YILDIZ
 

AVALAMA
06-06-1937

HACIFETTAH MEZARLIĞI

HASAN PANCAR
 

ÇUMRA
17-09-1960

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEHMET ÇETİN DEMİRHAN
 

KONYA
08-12-1957

DERE BÜYÜK MEZARLIĞI

MEHMET ALİ GÜMÜŞ
 

KONYA
24-02-1951

ÜÇLER MEZARLIĞI

ABDULLAH YILMAZ
 

İSHAKUŞAĞI
01-01-1978

YAZIR MEZARLIĞI

MUSTAFA ÖZTÜRK
 

BOYALI
26-09-1959

KARAASLAN MEZARLIĞI

AYŞE KARAYILAN
 

HADİM
01-07-1944

ALAKOVA YENİ (Büyük)-1 MEZARLIK

OĞUZHAN AYBATTI
 

HADİM
15-05-2003

ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI

BAYRAM TOKLUİÇTEN
 

KONYA
20-08-1937

YEDİLER MEZARLIĞI

YAKUP YAVUZ
 

APA
15-11-1959

ULUIRMAK MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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