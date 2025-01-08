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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 8 Ocak 2025 Çarşamba günü vefat eden 11 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

HASAN HÜSEYİN BİNAR
 

ÇAYIRBAĞI
01-01-1961

HACIFETTAH MEZARLIĞI

FİRDEVS FİLİKCİ
 

AKSARAY
03-04-1948

YEDİLER MEZARLIĞI

AHMET YALÇIN
 

KONYA
21-01-1961

ÜÇLER MEZARLIĞI

MUSTAFA ONUR
 

ÇUMRA
25-06-1948

ÜÇLER MEZARLIĞI

ZEKERİYA CAN
 

KAYASU
02-01-1964

TEM MEZARLIĞI

TAYFUN ESEN
 

KARAPINAR
09-03-1985

TEKKE MEZARLIĞI

NURİ AKAN
 

SİLLE
01-01-1953

SİLLE MEZARLIĞI

BEBEK EL AHMED EL


 


17-12-2024

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET ÖZBAY
 

AVALAMA
03-02-1943

ELMACI MEZARLIĞI

ABDULKADİR YAKARGÜNEŞ
 

KONYA
25-07-1974

HACIFETTAH MEZARLIĞI

MİKDAT BÜYÜKKABA
 

MEYDANLI
14-03-1938

HOCACİHAN MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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