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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 9 Ocak 2025 Perşembe günü vefat eden 22 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

İLYAS MURAT ŞEYH

AKDAĞMADENİ
15-05-1947

YAĞBASAN MEZARLIĞI

SADETTİN DOĞAN
 

ALAN
01-07-1936

ELMACI MEZARLIĞI

NERMİYE TÜRKAN
 

KARAMAN
03-10-1934

MUSALLA MEZARLIĞI

RAMAZAN NUMAN
 

TAŞOVA
20-01-1953

YAZIR MEZARLIĞI

ŞÜKRAN KUZUCU
 

EREĞLİ
01-06-1935

MUSALLA MEZARLIĞI

HALİL ÇINAR
 

BAŞKÖY
01-08-1949

YAZIR MEZARLIĞI

MİYASE NARİNKOÇ
 

KONYA
01-01-1949

ARAPLAR MEZARLIĞI

NERGİS İLGÜN
 

BÜNYAN
17-04-1945

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

İDRİS HELVACI
 

AKSARAY
01-01-1958

ÜÇLER MEZARLIĞI

MÜŞERREF HAŞSATICI
 

KONYA
15-05-1944

MUSALLA MEZARLIĞI

AYŞE SARIYAR
 

ALATA
15-02-1938

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

DURMUŞ UYANIKER
 

KARAPINAR
01-06-1970

ÜÇLER MEZARLIĞI

HİDAYET KAYA
 

TÜRKMENCAMİLİ
01-06-1951

ÜÇLER MEZARLIĞI

AYŞE KORUCU
 

KETENLİ/SEYDİŞEHİR
15-01-1963

YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI

ÖMER TAKI
 

KONYA
05-05-1963

SİLLE MEZARLIĞI

MURAT BİLGİN
 

NİĞDE
01-01-1981

HOCACİHAN MEZARLIĞI

BEBEK UMUT ÇAĞAN YAVER
 


07-01-2025

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

MUSTAFA ORHAN BOLAY
 

BURSA
30-09-1953

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

HATİCE DEMİROK
 

SARIKAYA
02-05-1931

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET DEMİRCİ
 

YENİCEKAYA
01-02-1958

TEKKE MEZARLIĞI

KEZİBAN AKBAŞ
 

ILGIN
01-03-1945

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HASAN DEMİR
 

KAYAPINAR
01-01-1955

HOCACİHAN MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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