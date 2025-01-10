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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 10 Ocak 2025 Cuma günü vefat eden 20 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

HAVVA TAŞ
 

AKVİRAN
31-07-1938

MUSALLA MEZARLIĞI

İLYAS BİRCAN
 

KOZANLI
01-06-1938

MUSALLA MEZARLIĞI

AHMET İÇEL
 

GAFERİYAT
01-02-1944

TEKKE MEZARLIĞI

EMİNE TARHAN
 

KONYA
01-10-1966

ARAPLAR MEZARLIĞI

RECEP SIĞIRTMAÇ
 

KONYA
06-03-1951

HACIFETTAH MEZARLIĞI

FATIMA ŞAHİN
 

MERAM
17-05-2023

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

EKREM KOÇAK
 

TOSUNOĞLU
03-06-1960

HOCACİHAN MEZARLIĞI

FATMA KESTANECİ
 

SELKİ
01-12-1940

HOCACİHAN MEZARLIĞI

AYŞE ÇELİK
 

ÇAYIRBAŞI
02-04-1954

YAZIR MEZARLIĞI

MUSTAFA ÜNLÜ
 

HADİM
01-01-1951

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MOHAMAD GHASSAN
 

HALEP
22-06-1953

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

HASAN GÖKTAŞ
 

SAKYATAN
10-05-1949

MUSALLA MEZARLIĞI

FADİMANA TELLİ
 

KONYA
10-06-1954

ÜÇLER MEZARLIĞI

BEBEK

 
 

SELÇUKLU
07-01-2025

YAZIR MEZARLIĞI

İSHAK GÖÇER
 

AĞABEYLİ
17-03-1952

ÜÇLER MEZARLIĞI

YAŞAR KAKTİMUR
 

AĞRI
05-03-1965

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET ALİ ÇETİN
 

ÇUKURÇİMEN
15-01-1971

HACIFETTAH MEZARLIĞI

ALİ ÇAY
 

DENİZLİ
18-02-1966

MUSALLA MEZARLIĞI

SABRİYE ALTIN
 

ALİBEYHÜYÜĞÜ
22-09-1958

ULUIRMAK MEZARLIĞI

ABDULLAH TAŞKIN
 

KIZILÇAKIR
17-07-1943

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

 

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