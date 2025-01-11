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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 11 Ocak 2024 Cumartesi günü vefat eden 11 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

FATMA GÜRLER
 

BAŞARAKAVAK
16-03-1950

MUSALLA MEZARLIĞI

RABİYE IŞIK
 

NİKSAR
10-02-1956

YEDİLER MEZARLIĞI

AYŞE GENÇ
 

AĞRIS
09-12-1938

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MUZAFFER ERDEN
 

KEMBOS
01-01-1950

HOCACİHAN MEZARLIĞI

RAMAZAN ATALAN
 

KONYA
01-07-1950

HACIFETTAH MEZARLIĞI

DURİYE TOSUN
 

ÇARŞAMBA
25-06-1975

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

CAVİT SERTKAYA
 

KONYA
23-02-1949

ÜÇLER MEZARLIĞI

AHMET LORASDAĞI
 

KONYA
12-05-1956

ÜÇLER MEZARLIĞI

ALİ ÖZBAKIR
 

BALIKLAVA
07-01-1962

BEDİR MEZARLIĞI

AYŞE ALKAN
 

KİLDERE
04-03-1938

ARAPLAR MEZARLIĞI

MELEK HAMMADE
 

KARATAY
30-06-2024

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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