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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 13 Ocak 2025 Pazartesi günü vefat eden 18 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

GÜLSÜM DİKİCİ
 

KAYAPINAR
25-03-1944

ÜÇLER MEZARLIĞI

ONUR ER
 

EREĞLİ
28-09-1951

ÜÇLER MEZARLIĞI

HACER KİRMAN
 

BAŞKUYU
02-12-1960

YAZIR MEZARLIĞI

SEMİYE ALATGİL
 

KONYA
01-04-1941

ARAPLAR MEZARLIĞI

MEHMET EMİN ÖZBEN
 

KIZILVİRAN
24-11-1955

MUSALLA MEZARLIĞI

SABRİYE KARAKUŞ
 

OBRUK
15-12-1955

ALİYENLER MEZARLIĞI

HATİCE KARAÖZ
 

AKSARAY
01-01-1961

ALİYENLER MEZARLIĞI

BURHAN ATAŞ
 

KAĞIZMAN
19-08-1984

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

RAMAZAN ÖZMEN
 

KELHASAN
01-02-1946

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET ENSAR ERDEN
 

KARATAY
08-12-2023

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MUSTAFA OKUYAN
 

KARAHÜYÜK
05-02-1941

KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI

SÜLEYMAN ATAMAN
 

KONYA
08-11-1961

ARAPLAR MEZARLIĞI

AHMET EREN
 

KOZAĞAÇ
15-07-1947

ANASULTAN MEZARLIĞI

SIDDIKA KORKMAZ
 

KONYA
01-01-1943

HARMANCIK MEZARLIĞI

AYIŞ TOPAKLI
 

DETSE
05-06-1944

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

FATMA KÜÇÜKDURMUŞ
 

HADİM
01-07-1944

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ALİ YETLARGÜR
 

KONYA
26-05-1964

KARAKEMAL MEZARLIĞI

MUSTAFA KÜÇÜKCERAN
 

HADİM
02-01-1948

YAZIR MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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