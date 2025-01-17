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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 17 Ocak 2025 Cumartesi günü vefat eden 13 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

MÜNEVVER CAN
 

ÇAMURLU
01-09-1955

BEDİR MEZARLIĞI

SERÇİN TÜRKAN TÜRKYILMAZ
 


01-01-1938

ÜÇLER MEZARLIĞI

AYŞEGÜL YILDIRIM
 

HATIRLI
12-12-1955

HOCACİHAN MEZARLIĞI

KEZİBAN ŞEN
 

SÜRÜÇ
08-01-1955

ARAPLAR MEZARLIĞI

HATİCE DURMUŞ
 

HADİM
25-12-1978

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

RAMAZAN ARABA
 

ÇUMRA
01-01-1954

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MUSTAFA İŞLER
 

BOZKIR
20-04-1969

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MUSTAFA YILDIRIM
 

DERBENT
05-08-1943

TEKKE MEZARLIĞI

ŞADİYE TEKDAMAR
 

SODUR
01-04-1964

HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI

DURMUŞ BÜYÜKBORUCU
 

KONYA
10-03-1977

ÜÇLER MEZARLIĞI

MUSTAFA SEVİNÇHAN
 

DÜLGERLER
11-11-1952

ELMACI MEZARLIĞI

YAKUP ÖZ
 

GÜLNAR
03-02-1951

ARAPLAR MEZARLIĞI

FATMA UĞURLU
 

KONYA
15-02-1966

SİLLE MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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